Pronto il “prato parking” per il Viola Park: l'area di via Granacci è stata sistemata per la sosta delle auto

Ecco pronto e sistemato il “prato parking” per la sosta dei tifosi viola che (prima o poi) potranno entrare al Viola Park.

Spazio per parcheggiare al Viola Park

Come promesso dal sindaco Casini, l’ampio terreno in via Granacci, sul quale sorgerà il capolinea della tramvia, può essere utilizzato come parcheggio temporaneo quando al centro sportivo della Fiorentina si svolgono degli eventi. Un uso già sperimentato in passato proprio in una di queste occasioni.

Terreno in via Granacci a Bagno a Ripoli per sosta auto per il Viola Park

Stamani le buche fatte per i saggi archeologici e di bonifica dagli ordigni bellici sono state riempite, i cumuli di terreno eliminati e tutta l’area è stata rullata da una schiacciasassi. Quindi gli operai del Comune hanno provveduto a perimetrare la zona con picchetti e il classico nastro bianco e rosso da cantiere.

E’ la sistemazione minimale, a costo zero, a suo tempo annunciata. Il “prato parking” dovrebbe contenere 150/200 auto, se la sosta sarà abbastanza ordinata. Per questo è ipotizzabile l’uso di steward da parte della Fiorentina.

Ovviamente il “prato parking” è ad accesso libero e gratuito per tutti i cittadini e già da ora chiunque vi può parcheggiare la propria auto.