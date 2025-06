Sarri guarda in casa Fiorentina... ma per la sua Lazio. Il tecnico rivuole con sé un suo pupillo in prestito in viola

Il neo tecnico biancoceleste Maurizio Sarri che per settimane è stato accostato anche alla panchina della Fiorentina (il club però lo ha ignorato) comincia a mettere le basi per la nuova stagione, guardando proprio in casa viola.

Sarri guarda in casa viola: rivuole Cataldi

L'intenzione, secondo quanto riportato da SkySport, sarebbe quella di riportare a Roma Danilo Cataldi, attualmente in prestito alla Fiorentina. Sarebbe una aggiunta al centrocampo biancoceleste, anche perchè Matias Vecino ha il contratto in scadenza tra un mese e starebbe valutando il suo futuro.

Un'opzione ancor a favore della Fiorentina

La Fiorentina ha ancora l'opzione per il riscatto (4 milioni) che può attivare entro il 30 Giugno. La speranza per Sarri è che non accada.