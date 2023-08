Nuovo ranking Uefa, ecco la posizione della Fiorentina. Perché tornerà utile per il playoff di Conference

La Uefa ha pubblicato il nuovo ranking con i coefficienti aggiornati in seguito alle finali delle competizioni europee, dove quest'anno si è distinta anche la Fiorentina. Con l’inizio della stagione 2023/2024, poi, non viene più conteggiano il 2018/2019 e quindi cambia il podio e la posizione delle squadre italiane.

La Fiorentina occupa il 72° posto con 20.000 punti di coefficiente, mentre la Lazio si trova al 42° con 36.000, il Milan 33° con 43.000, l’Atalanta al 25° con 53.000 e il Napoli 18° con 63.000.

In top 10, invece, ci finiscono Inter, Roma e Juventus. I finalisti di Champions League si piazzano ottavi, con 81mila punti. Le altre due subito dietro con ottantamila. La posizione della Fiorentina risulterà importante per la prossima edizione della Uefa Conference League. Per la verità, già in corso con i primi turni preliminari. I Viola partiranno dall'ultimo turno, in attesa di scoprire se saranno o meno testa di serie.