Mina in uscita dalla Fiorentina? Per il momento nessuna trattativa calda, ma c'è ancora tempo

Il difensore viola Yerry Mina è ancora alla ricerca di un club che possa garantirgli maggiore minutaggio nella seconda parte di stagione, scrive tuttomercatoweb. Nell'anno della Copa America, il centrale colombiano della Fiorentina vuole più spazio e per questo motivo, nonostante sia approdato a Firenze solo da qualche mese, è alla ricerca di una nuova sistemazione.

Arrestate le trattative con due club

Negli ultimi giorni si erano fatti avanti due club: prima il Porto e poi l'Olympiacos, la società che più ha approfondito la possibilità di acquisto. In entrambi i casi, però, non ci sono stati sviluppi e anzi nelle ultime ore le trattative hanno subito brusche frenate.

Ma la sua cessione potrebbe avvenire anche a mercato chiuso

La sua uscita, dunque, al momento resta in stand-by, con la consapevolezza che la Fiorentina non cercherà nessun rimpiazzo per Mina sul mercato. In caso di cessione, infatti, verrebbe promosso Pietro Comuzzo, difensore classe 2005, già impiegato nel corso di questa stagione.