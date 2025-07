Italiano vuole riprovarci con Ikoné. La richiesta del Bologna (e non solo) e la possibilità di rinnovo all'orizzonte

Quale sarà il futuro di Jonathan Ikoné? Il 27enne va alla ricerca di una nuova sistemazione, e questa potrebbe ancora essere in Serie A.

Italiano ci riprova con Ikoné?

Secondo TMW, sulle tracce del classe 1998 della Fiorentina ci sono almeno due squadre del nostro campionato. Il Bologna, allenato da Italiano con cui Ikone ha già lavorato a Firenze, e il Torino. Entrambe le squadre hanno dato la loro disponibilità a prelevarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ma per lasciare la Fiorentina…

Il contratto del francese scadrà fra meno di un anno con la Fiorentina e per rendere possibile questo tipo di trasferimento il calciatore dovrebbe estendere il proprio vincolo fino al 2027. Al momento, però, non si registrano movimenti in tal senso.