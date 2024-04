Pedullà: "La Fiorentina non ha ancora deciso se e come rimpiazzare Burdisso. Il ritorno di Macia? Notizie senza base concreta"

Sul proprio sito, il giornalista Alfredo Pedullà ha parlato del possibile post Burdisso alla Fiorentina. Queste le sue parole: "Nicolas Burdisso lascerà la Fiorentina a fine stagione, ha il contratto in scadenza e non verrà rinnovato. Come anticipato lunedì, Burdisso ha un grande rapporto con Daniele De Rossi e potrebbe essere l’uomo mercato della nuova Roma, ma questo lo vedremo più avanti.

La Fiorentina non ha ancora deciso se e come sostituire Burdisso, di sicuro hanno poco fondamento le voci che vorrebbero un ritorno in viola di Eduardo Macia, attualmente alle prese con le peripezie dello Spezia. Gli accostamenti al club di Commisso delle ultime ore da parte di diversi fonti non hanno avuto fin qui la minima base di concretezza".