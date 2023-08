I convocati della Fiorentina per Vienna: oltre a Jovic e Kayode ci sono altri tre assenti. Chiamato a sorpresa Kokorin

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la trasferta di Vienna, dove domani si giocherà l'andata del Playoff di Conference League contro il Rapid. Tra gli assenti ovviamente Jovic, che non era stato inserito nella lista per l'Europa, ma anche Amrabat, Ikone (ancora non in grado di rientrare dopo il problema all'anca), Sabiri e Kayode, quest'ultimo fermato da una tonsillite.

In entrata c'è la sorpresa Kokorin, che non compariva nella lista UEFA diramata nei giorni scorsi. Per fare spazio all'attaccante russo, la Fiorentina ha deciso di togliere dalla lista (valida, lo ricordiamo, solo per i playoff) il marocchino Sabiri.

Di seguito la lista completa dei calciatori che Italiano avrà a disposizione: