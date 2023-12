Corriere dello Sport-Stadio: 'Nzola è timido, Firenze gli dia fiducia'

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio leggiamo questo titolo sulla Fiorentina: ‘Spalla al centro’. Sottotitolo: ‘La nuova via di Italiano per risolvere la crisi del gol’. Sommario: ‘Beltran e Nzola insieme decisivi in Coppa Italia. Una soluzione da considerare'.

Pagina 16

L'intervista all'allenatore dell'Angola: ‘Nzola è timido, Firenze gli dia fiducia’. A sinistra: ‘Beltran e Nico dietro Nzola: un’ipotesi da considerare'. In taglio basso: ‘Christensen, sale l’indice di gradimento'.

Pagina 17

Gonzalez si riscalda: ‘Italiano? Un pazzo ma bravissimo’. L'argentino, fuori nelle ultime due partite, vuole esserci contro la Roma. In taglio basso: Il caso stadio. Nardella: ‘Noi e la Fiorentina in sintonia’.