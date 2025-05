Le formazioni ufficiali di PSG-Inter: Inzaghi non fa sorprese e sceglie i titolarissimi

Tutto pronto per la finale di Champions League tra PSG e Inter: alle 21 il via all'incontro che deciderà la vincitrice della massima competizione europea, coi nerazzurri che vanno a caccia della loro quarta vittoria contro i parigini, per i quali sarebbe la prima Champions della storia da aggiungere al proprio palmares.

Nessuna sorpresa per Inzaghi, che si affida ovviamente agli 11 titolarissimi: si rivede quindi anche la coppia offensiva della ThuLa, che avrà l'arduo compito di bucare la rete difesa da Donnarumma. Enrique si affida a Kvaratskhelia accanto a Douè e Dembelè.

Queste le scelte ufficiali dei due allenatori:

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Douè, Dembelè, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: Inzaghi.