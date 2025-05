Tra i nomi finiti sul taccuino della Fiorentina per sostituire Palladino per la prossima stagione, ci è finito anche un vecchio pallino della dirigenza, già vicino a sedersi sulla panchina viola: si tratta di Daniele De Rossi, attualmente svincolato dopo l'ultima esperienza a Roma.

Ai microfoni di Sky Sport, in avvicinamento alla finale di Champions, De Rossi ha commentato l'approdo di Gasperini alla Roma: “Se sarà lui il nuovo tecnico della Roma, non si può discutere come scelta. Anzi, se arriviamo a discutere un allenatore come lui, non possiamo più parlare di calcio. Con il tempo che avuto a disposizione, ha fatto cose incredibili”. Poi, uno spiraglio sul suo futuro: “Mi piacerebbe giocarci contro, chissà…”. Nessuna porta chiusa, quindi, per De Rossi che potrebbe quindi tornare ad allenare in Serie A.