Ecco le dichiarazioni dell’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano in conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il Maccabi Haifa, su Lucas Beltran: “Ora è un calciatore diverso. Ha legato di più coi compagni, conosce l’ambiente. Ovviamente è servito un periodo naturale di ambientamento, però adesso è cresciuto e ci servirà in tante situazioni. Lo vedo bene sulla trequarti, si piazza ottimamente in quella zona di campo, ma al di là di questo è completamente cambiato. Ce l’ha fatta a rompere il ghiaccio, fidatevi che per un allenatore avere un giocatore con questa duttilità è tanta roba”.

“C’è fiducia in Parisi”

Su Parisi: “Rientra nel discorso di prima, in questa serie di partite troverà sicuramente spazio. Dopo un’ottima partenza, convincendomi anche a giocare a destra, è stato male per venti giorni. Adesso piano piano è rientrato. C’è stima in Fabiano, deve dare tanto a questa squadra. Spero si faccia trovare con la spia accesa, ovviamente c’è bisogno anche di lui”.

“La Premier è più avanti”

Sulle favorite in Conference: “In questo momento, la Premier League ha un po' di vantaggio rispetto a tutti gli altri campionati. Questo è dimostrato, non lo scopriamo adesso. Anche la nostra Serie A, comunque, dimostra di essere a un buon livello e sta crescendo. Pian pianino si può recuperare questo svantaggio”.

“Manca poco al miglior Nico”

Su Gonzalez: “Stava bene, sfruttava la velocità e il ritmo della squadra, che viaggiava anche grazie a lui. A parte il fatto che non riuscito a segnare nell'ultima partita, è dentro ciò che gli si chiede. Magari manca un po' di brillantezza, che puoi perdere quando ti fermi, però è presente. E manca poco per rivedere il Nico di inizio stagione, deve essere accompagnato dal rendimento di tutti i compagni”.