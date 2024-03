Dodô: "La Fiorentina può fare una grande partita rimanendo concentrata per 90 minuti. Kayode fenomenale, è tutto merito suo"

Il difensore della Fiorentina Dodô, dopo tanto tempo, è tornato a parlare nella conferenza stampa della vigilia della sfida contro il Maccabi Haifa, in Conference League: “Le partite europee sono sempre difficili. Contro il Maccabi ci ho giocato tre anni fa, so come sono fatti e serve attenzione massima per tutti i novanta minuti. Se questo accade, la Fiorentina può fare una grande partita”.

“Kayode è fenomenale”

Su Kayode: “Ragazzo fenomenale. Sempre sorridente, già dai primi allenamenti quando si aggregava alla prima squadra. In tutte queste partite ha fatto una grandissima crescita, ha attirato la fiducia di tutta la squadra. Ed è tutto merito suo”.

“Vogliamo fare sempre meglio”

Sull'ultima Conference: “Volevamo tantissimo quella finale. Ci miglioriamo anno dopo anno, vogliamo fare sempre meglio per i nostri tifosi. Speriamo che quest'anno la squadra riesca a migliorare il proprio risultato”.