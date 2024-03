I convocati della Fiorentina: confermata l'assenza di Arthur. Italiano dovrà fare a meno anche di un difensore

La Fiorentina ha appena pubblicato la lista dei convocati per la sfida di domani contro il Maccabi Haifa, valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League.

Out Arthur e altri tre

Quattro in totale i giocatori a cui dovrà rinunciare Vincenzo Italiano: oltre ai lungodegenti Kouame e Christensen, non sarà della partita Martinez Quarta - che ancora non ha recuperato dopo il ricovero in ospedale - e Arthur, uscito malconcio dalla sfida di Torino. Non c'è ovviamente Castrovilli, non facendo parte della lista UEFA. Di seguito la lista completa: