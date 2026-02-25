Il Torino è ufficialmente in lotta salvezza. E il clima si fa sempre più pesante: "Tutti fuori m***e"

La Fiorentina, seppur ancora in piena lotta per non retrocedere e con forte rischio di rimanere lì incollata, è in un momento positivo. Il successo contro il Pisa è stato il terzo consecutivo (in tutte le competizioni) e ha permesso di agganciare Lecce e Cremonese. Avvicinando anche un'insospettabile: il Torino.

C'è anche il Torino ufficialmente in lotta per non retrocedere

Sembravano esserci tutti gli ingredienti per un campionato mediocre e in effetti così è stato. Ma i granata hanno infranto anche le peggiori aspettative e adesso sono a soli tre punti sulla zona retrocessione e sulla stessa Fiorentina. Baroni ha pagato a proprie spese con l'esonero, in favore dell'arrivo di D'Aversa.

E la situazione è tiratissima

I tifosi del Torino non ci stanno più e hanno espresso tutto il loro disappunto negli ultimi giorni. La scorsa notte è apparso fuori dal Filadelfia un “M***e come Cairo”, striscione accompagnato persino da alcuni escrementi. Oggi, invece, alla biglietteria nord dell'Olimpico Grande Torino, la dose viene rincarata: “Tutti fuori!”. Aria irrespirabile.