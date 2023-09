Non inizia bene l'avventura di Amrabat con lo United: il marocchino lascia il ritiro della nazionale per infortunio

Con un comunicato ufficiale il Manchester United ha fatto sapere che l'ex Fiorentina Sofyan Amrabat ha lasciato il ritiro della nazionale marocchina per fare ritorno in Inghilterra a causa di un infortunio. “Il nuovo centrocampista del Manchester United Sofyan Amrabat - si legge - non prenderà parte alle partite della nazionale marocchina di settembre, dopo essersi ritirato dalla squadra dei Leoni dell'Atlante a causa di un infortunio”.

Il giocatore aveva lasciato anzitempo anche lo scorso ritiro del Marocco a inizio estate, a causa delle voci sul calciomercato.