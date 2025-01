Kayode, siamo ai saluti: dopo il Brentford un'altra squadra si fa avanti. Ipotesi di una cessione definitiva

Michael Kayode, non convocato per la sfida di oggi contro il Torino, è ormai in uscita dalla Fiorentina: nei giorni scorsi si era parlato di un interesse concreto del Brentford, dalla Premier League, con la società viola che però voleva cederlo solo in prestito. Come riporta Sky Sport, però, c'è stato un ulteriore interessamento, stavolta dall'Olanda.

Infatti l'Ajax avrebbe chiesto informazioni alla Fiorentina per l'acquisto di Kayode, sempre nella politica di acquistare profili più giovani che ha reso nota la squadra di Amsterdam, che vanta uno dei vivai più prestigiosi del mondo. Con Rensch che sembra destinato ad approdare alla Roma, l'Ajax vuole il classe 2004 come suo rimpiazzo: palla alla Fiorentina, ora, che dovrà fare le sue valutazioni.