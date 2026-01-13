Bucchioni: "Situazione di Paratici imbarazzante, ma occorre essere cinici. Serve subito un difensore, Fazzini via? Al massimo in prestito"

Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, commentando le mosse di mercato della Fiorentina sotto vari aspetti, in entrata e uscita.

“L’arrivo di Harrison? Un’operazione alla Solomon, un calciatore sull’esterno rapido e che salta l’uomo, anche se lo vedo un po’ simile all’ex Villarreal. L’intenzione è di avere più uomini offensivi e ampliare le opzioni in avanti, anche perché non c’era nemmeno un esterno a disposizione. Un calciatore interessante, con caratteristiche che alla Fiorentina mancano, rapidità e cambio di passo, nella rosa viola c’è troppa staticità. Harrison così come Solomon porta imprevedibilità e sa gestire la palla. In mezzo al campo ci sono tanti calciatori molto simili ed in quest'ottica Brescianini sarà molto utile e l'ha già dimostrato col Milan, è un calciatore importante. Un altro in mediana lo prenderei. Baldanzi? Potrebbe essere anche un affare, è un 2003, la Roma lo prese come alternativa a Dybala… magari si pensa anche al futuro e all'idea di cedere Gudmundsson. Non è un'operazione così campata in aria”.

‘Serve subito un difensore, su Dodô e Fortini…’

“C’è sempre la speranza di andare avanti in Conference, e spero che arrivi prima possibile un difensore, perché al momento ce ne sono tre soli in rosa. Serve un giocatore importante in difesa, non qualsiasi, occorrono punti per salvarsi, Kouadio è un 2006. Un calciatore che sappia guidare la difesa e possa giocare subito titolare. Avrei preso volentieri De Vrij che ora però l’Inter non vende più. Pongracic dei difetti ce l'ha… Al Milan nel primo tempo si sono lasciate 3 occasioni nitide, Fullkrug si è girato come voleva. Dodô e Fortini? I rapporti coi calciatori sono sempre complicati, nessuno vorrebbe cedere di base, ma se non vogliono rinnovare… Dodô va a scadenza nel 2027 e c'è da pensare ad ogni soluzione”.

‘Situazione imbarazzante quella di Paratici, ma adesso…’

“Fazzini è fuori per infortunio ed anche a Empoli è stato molto out. Tecnicamente se n'è sempre parlato bene, lo terrei ancora in rosa, se proprio lo si deve cedere allora in prestito, con clausole per riportarlo a casa. Il ritardo di Paratici? Una situazione imbarazzante, tipica di questa società che ha gestito tante cose in modo sbagliato, ma voglio essere cinico: l'importante è che faccia mercato e corregga questa squadra. Ha già portato un cambiamento, da quando è stato detto che arriva le cose si sono viste. In un mese sono successe più cose di calcio che in anni”.