Procuratore a agente FIFA, Lorenzo De Santis è intervenuto a Lady Radio. Molto vicino alle dinamiche del calcio sudamericano, De Santis si è concentrato in particolare su Lucas Beltran durante il collegamento.

‘Beltran al River? Gallardo vuole solo lui’

“È da capire in primis è se servirà solo il vice o andrà cercato il sostituto di Kean. Finchè la clausola sarà vigente è difficile esporsi. Servirebbe un calciatore di alto livello, non una scommessa ma una vera alternativa e giocare anche insieme a lui. Calciatori con le caratteristiche del centravanti della Fiorentina non ce ne sono molti in giro, l'auspicio è tenerlo. Va capito anche quale idea possa avere Pioli su Beltran e se lo ritenga centrale o meno. A quanto mi risulta, il tecnico del River Plate Gallardo vuole fortissimamente il giocatore viola, cerca solo e soltanto il Vikingo. Le dichiarazioni lasciano il tempo che trovano di fronte a determinate offerte. Doveva essere la stagione di consacrazione per Beltran, invece è stato un anno di alti e bassi, nel quale spesso non ha avuto la maglia da titolare in viola. Fare l'alternativa a Firenze o il protagonista al River? Sarebbe una valutazione da fare”.

‘Darei credito a Gudmundsson, per Frendrup è dura’

“Terrei Gudmundsson, quest'anno condizionato troppo da vicende personali. Ha mostrato però di che pasta è fatto quando è riuscito ad esprimersi, anche se a sprazzi. Nel 4-2-3-1 potrebbe giostrare in più ruoli. Vale la pena dare credito all'islandese, può dare tanto alla Fiorentina. Frendrup? È bravo e giovane, ma la sua valutazione è di 20-25 milioni, molto alta e la Fiorentina deve fare delle valutazioni”.