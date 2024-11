Longhi: "La Fiorentina sta raccogliendo i frutti di pazienza e fiducia nei confronti di Palladino. Adesso i viola..."

Questo pomeriggio il giornalista di Sportmediaset Bruno Longhi, durante un collegamento con Radio Sportiva, ha avuto modo di rispondere alle tante domande sulla Fiorentina di Raffaele Palladino: dalla ricerca di un vice Kean alla possibilità di confermarsi nei piani alti di classifica fino alla fine della stagione. Questo un estratto delle sue risposte:

“Sinceramente non so rispondere a quale potrebbe essere il profilo giusto per ricoprire il ruolo di vice Kean, probabilmente dovrei sfogliare un almanacco e cercare un attaccante che possa essere capace di dare certe garanzie. Ma francamente non posso farlo, anche perche non ho idea di cosa abbia in mente la dirigenza della Fiorentina in merito”.

“A Genova devono imparare da quello che è successo a Firenze”

Ha anche aggiunto: “A Firenze sono stati molto bravi a gestire le situazioni relative all’allenatore, soprattutto se penso a quanto successo negli ultimi giorni a Genova con Alberto Gilardino. Dopo l’inizio altalenante dei viola non bisognava intervenire nei confronti di Palladino, e la società è stata brava ad avere pazienza e fiducia. I primi risultati non sono stati all’altezza di quella che era la richiesta iniziale della piazza, adesso invece dopo qualche mese la stessa Fiorentina, non considerando la sconfitta di Cipro, ha un bagaglio di sette vittorie consecutive in campo nazionale”.

"Fiducia e pazienza sono state ripagate"

Ha poi concluso: “Questo vuol dire che la fiducia e la pazienza sono state ripagate. Il club ha sempre creduto in questo allenatore, e allo stesso tempo l’allenatore ha creduto molto nel mercato e questi sono i risultati. Non bisogna dimenticare che a Firenze quest’anno è stata messa in pratica una vera e propria rivoluzione”.