Oliveira: "Kean? Non lo si può criticare per aver lasciato la Fiorentina"

Luis Oliveira torna a parlare di Moise Kean e lo fa spendendo parole importanti per l’ex centravanti della Fiorentina, trasferitosi al Como al termine di una trattativa chiusa per circa 40 milioni complessivi.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Oliveira ha scherzato inizialmente sul confronto: “Kean? È decisamente più forte di me nel colpo di testa. Io ho segnato qualche gol così, ma di solito saltavo solo per anticipare l’avversario”.

“Non è criticabile”

Poi la difesa dell’attaccante: "Moise è un grande giocatore. È un ragazzo che non si può criticare per aver lasciato la Fiorentina".

“Determinante a Como”

Secondo Oliveira, Kean potrà risultare determinante anche nella nuova esperienza: “A Como può dare una mano enorme alla squadra non solo con i gol, ma anche attaccando lo spazio, rientrando e lottando insieme ai compagni, proprio come gli ho visto fare in questo avvio con la maglia viola e in Nazionale”.