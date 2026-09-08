Marino: "Sorpreso dai dirigenti della Fiorentina. Beto in certe cose assomiglia a Kean. Quando corre..."

Il direttore generale del Bari, Pierpaolo Marino, ha parlato a Radio Bruno intervenendo sul momento della Fiorentina e sull'arrivo in viola di Beto.

Sorpreso dalla Fiorentina

“L'inizio della Fiorentina mi ha sorpreso. Non so quali sono i gravissimi motivi che hanno portato all'esonero di Grosso dopo tre turni. Non me lo aspettavo, ma se hanno preso questa scelta avranno avuto le loro ragioni. Mi sorprende che dirigenti esperti e molto quotati in grandi club abbiano preso una decisione di pancia, almeno così mi sembra dall'esterno. E poi mi ha sorpreso anche il ritorno di Vanoli".

Su Beto

“Beto l'ho portato io in Italia. E' un professionista di una serietà incredibile. E' un attaccante che ha bisogno di attaccare la profondità, non è una punta d'area di rigore. Va sfruttato nelle ripartenze. Se assomiglia a Kean? Sì, con la differenza che Kean è più muscolare, mentre Beto è un longilineo e più agile. Quando corre sembra non tocchi il terreno".