GONG! E' ufficialmente chiuso il calciomercato invernale italiano. La Fiorentina, in particolare, ha chiuso due colpi in entrata: Davide Faraoni in prestito con diritto di riscatto dal Verona e Andrea Belotti in prestito secco dalla Roma. In uscita, invece, si segnalano Brekalo in Croazia e Mina al Cagliari, oltre a tanti giovani calciatori viola in prestito (che vi riportiamo più sotto insieme a tutto il riassunto del mercato).

Esborso economico quasi nullo, appena due prestiti per rinforzare una squadra in zona Champions

Una sessione di mercato che è inutile dire sia stata deludente, al limite dello sconcertante per i tantissimi tifosi della Fiorentina, che si aspettavano fino all'ultimo il colpo finale che non è mai arrivato. Gudmundsson è saltato a causa dell'offerta troppo bassa fatta recapitare al Genoa, che chiedeva 30 milioni di euro per liberare l'attaccante. L'esterno d'attacco, che Italiano aveva espressamente richiesto alla società, non è dunque arrivato, anzi, Brekalo è uscito senza ingaggiare il suo sostituto. Un esborso economico praticamente nullo dato che la proprietà italo-americana ha speso poco più di un milione di euro (750mila per il prestito di Belotti e altro mezzo milione per quello di Faraoni).

A seguire il bilancio completo del calciomercato della Fiorentina:

ENTRATE

Luis Balbo, dal Famalicao. Definitivo 200.000 € (per la Primavera).

Andrea Belotti, dalla Roma. Prestito secco 750.000€.

Marco Davide Faraoni , da Hellas Verona Prestito oneroso 500.000€ con diritto di riscatto fissato a 1 milione di euro.

USCITE

Josip Brekalo, in prestito secco 100.000€ (100.000€ se Hajduk Spalato vince il campionato).

Yerry Mina al Cagliari a titolo definitivo (cifre non pervenute).

Dimo Krastev, da Catanzaro torna a Firenze e va alla Feralpisalò prestito secco.

Lorenzo Amatucci in prestito secco alla Ternana.

Christian Dalle Mura in prestito secco alla Ternana.

Vittorio Alberto Agostinelli da Lecco torna a Firenze e va in prestito secco Virtus Francavilla.

Niccolò Pierozzi in prestito secco alla Salernitana.