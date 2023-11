Valcareggi: "La società si è persa molto a non venire alla Hall of Fame, è stata la festa dei Fiorentini Viola"

Furio Valcareggi, ex allenatore, ha parlato a Toscana TV della mancata partecipazione della Fiorentina alla Hall of Fame organizzata dal Museo Fiorentina:

La sua opinione su Commisso e Barone

“La società viola si è persa molto a non partecipare alla Hall of Fame perché quella è la festa dei Fiorentini Viola. Se Commisso e Barone non sanno chi sono Pagliari, Sella, Tendi non è un grosso problema, ma quella era una celebrazione dei ‘Viola attempati’ come me".

“La festa dei fiorentini”

Poi ha chiosato: “Era la festa dei fiorentini sì, è vero, però si sono persi comunque molto a non venire”.