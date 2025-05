L'ex attaccante della Fiorentina Ciccio Graziani ha detto la sua a Radio Bruno Toscana sul momento dei viola: “All'Europa non ci credo, poi nel calcio può succedere di tutto ma la vittoria del Bologna in Coppa Italia ha creato un problema per la Fiorentina. Non è detto, comunque, che restare fuori dall'Europa non possa diventare un vantaggio, anche se la Conference porta pur sempre prestigio e visibilità al marchio Fiorentina. Io sono sempre per l'Europa, anche quella minore”.

“Non c'è nulla da contestare”

Poi ha aggiunto: “Credo che i tifosi della Fiorentina vogliano di più, da qui nasce la contestazione. La stagione lascia amaro in bocca, ma sono fiducioso: il mercato di gennaio dimostra che la società ha voglia di migliorarsi. Prendo atto della contestazione, ma non ne faccio parte. Mi domando: che cosa contestano i tifosi? Per me non c'è nulla da contestare”.