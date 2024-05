Spalletti lo fa fuori e lui risponde con un super gol: record personale per Bonaventura in Serie A

La delusione per la mancata convocazione per l'Europeo di quest'estate sarà stata tanta per Giacomo Bonaventura, che al suo posto ha visto nella lista dei chiamato Fagioli, ai box da mesi per la vicenda legata al caso scommesse.

Il centrocampista della Fiorentina, per smaltire la delusione, ha messo a segno un gran gol contro il Cagliari, l'ottavo della sua stagione in Serie A. Le statistiche dicono che l'ex Milan ha eguagliato il suo record di marcature in una singola stagione di Serie A (8 anche nel 2017/18 con la maglia rossonera).

Mai prima di quest'anno, dunque, a Firenze ne aveva segnati così tanti in un singolo torneo. Al suo bottino vanno aggiunti anche 3 assist. Che non meritasse proprio nemmeno una mezza chance con gli azzurri?