Verso la doppia sfida contro la Fiorentina, l'Inter sventa un pericolo. Infortunio meno grave del previsto per un centrocampista

Si avvicina febbraio, mese in cui la Fiorentina affronterà l'Inter. Sicuramente a San Siro e probabilmente anche al ‘Franchi’, per recuperare il match interrotto il 1° dicembre. I nerazzurri hanno avuto apprensione per le condizioni di Hakan Calhanoglu, uscito per infortunio nella finale di Supercoppa Italiana. Ma l'allarme è parzialmente rientrato.

Calhanoglu, infortunio meno grave del previsto

Ecco quanto riporta il club nerazzurro: “Hakan Calhanoglu si è sottoposto questo pomeriggio ad accertamenti clinici e strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Gli esami non hanno evidenziato lesioni muscolari, ma una lieve elongazione agli adduttori della coscia destra. La sua situazione sarà valutata giorno dopo giorno”.