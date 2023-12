A Roma avvistato Italiano nei pressi della sede giallorossa... O forse un sosia. L'allenatore della Fiorentina era al Viola Park

“Mercoledì intorno all'ora di pranzo, l'attuale tecnico della Fiorentina, Vincenzo Italiano è stato avvistato in zona Eur nella Capitale. Sarà solo una casualità che si trovasse nei pressi della sede amministrativa dell'As Roma?”

Scrive così l'Adnkronos, scatenando l'immaginazione e la fantasia dei tifosi giallorossi su un possibile approdo del tecnico gigliato sulla panchina capitolina al posto di Mourinho a fine stagione. Ipotesi e fantasie destinate per il momento a rimanere tali visto che, come come riferito dalla società viola, Italiano mercoledì all'ora di pranzo si trovava al Viola Park con la sua squadra, che si era allenata poco prima. Alle 13.15, poi, il pranzo obbligatorio per tutti.

Italiano? Forse un sosia. Testa alla partita contro il Monza, servirà la concentrazione di tutti per portare a casa un risultato che sarebbe importantissimo.