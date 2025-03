Roma, guai per Ranieri: il suo miglior giocatore dovrà stare fuori un mese. Torna in tempo per lo scontro diretto con la Fiorentina?

Un protagonista della Roma si è fermato per infortunio. Claudio Ranieri, che ha vinto sei delle ultime sei in Serie A, ha perso uno dei suoi migliori giocatori per un bel po'.

Problemi per Ranieri

Durante Roma-Cagliari, vinta dai giallorossi per 1-0 con gol di Dovbyk, Paulo Dybala, entrato solo nella ripresa, ha dovuto alzare bandiera bianca. L'attaccante argentino, calciatore di maggior qualità della squadra capitolina, ha accusato un fastidio muscolare che lo ha portato anche alle lacrime.

L'infortunio di Dybala

Una lesione al tendine semitendinoso della coscia sinistra per lui. Un dolore che non gli ha permesso di proseguire oltre i 12 minuti disputati sul prato dell'Olimpico. Un KO che potrebbe pesare sulla rincorsa all'Europa dei giallorossi. La Roma, nelle ultime settimane, ha sorpassato anche la Fiorentina e lo scontro diretto, dopo il roboante 5-1 dei Viola del Franchi, è prevista per i primi di maggio.

Il numero 10 argentino dovrebbe stare fuori un mese, dunque potrebbe rientrare in tempo per Roma-Fiorentina. Fatto sta che le prossime sfide per i capitoloni saranno molto impegnative, visti i turni contro Juventus, Lazio e Inter, fra le altre, prima dello scontro diretto con la squadra di Palladino.