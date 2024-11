Bove: "Porto avanti una doppia carriera, da calciatore e da studente. Credo sia importante fare esperienze extra calcio per la vita di tutti i giorni"

In occasione della presentazione della collaborazione tra ACF Fiorentina e Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa del corso di alta formazione in Sport Management e Sostenibilità hanno parlato anche i due calciatori della Fiorentina Pietro Comuzzo e Edoardo Bove, ancora impegnati negli studi nonostante la carriera calcistica. Queste le loro parole:

Comuzzo: “L’aspetto legato allo studio di forma e ti dà qualcosa in più per chi come noi deve andare in campo. Avere una mente allenata ti aiuta ad essere più pronto e reagire in maniera veloce. Poi ti aiuta anche per un dopo. Bisogna anche pensare a un piano B o un piano C oltre al calcio"

Bove: “Io ho avuto la fortuna di continuare una doppia carriera, una sportiva e una da studente. Mi piace chiamarla così. Il motivo principale per cui ho iniziato questo percorso è per una formazione mia a livello di individuo al di là di quello che succede in campo. Mi piace fare nuove esperienze e avere nuove capacità per la vita di tutti i giorni. Nel fare questa doppia carriera magari abbiamo delle parti di programma un po’ agevolate, però alla fine la cosa principale è riuscire a svolgere gli esami. Sono abbastanza fuori corso (ride ndr) ma piano piano sto dando gli esami. Sono contento che la Fiorentina faccia questo percorso, è importante per noi atleti”.