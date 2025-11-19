Si avvicina Fiorentina-Juventus, in programma sabato. Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto in merito a Tuttomercatoweb.com: “Diciamo che per la Fiorentina, nonostante la classifica, non sarebbe una tragedia. Vanoli è arrivato ora a Firenze, può perdere contro la Juventus”.

“Chi non può lasciare punti è Spalletti, dipende se la Juve vuole davvero puntare allo Scudetto o meno. La Fiorentina ha ancora del tempo per dare la scossa e provare a risalire, soprattutto deve aspettare i frutti del lavoro di Vanoli. Spalletti, invece, ha già sulle spalle due partite di campionato e la sua squadra deve iniziare a dimostrare qualcosa”.

Sulle parole di Maldini e sulla fedeltà al Milan: “Una bella storia. Siamo sempre alla ricerca di bandiere, quando un ex calciatore resta così fedele ai suoi concetti io sono felice. Tengo una porta aperta al massimo per la Nazionale”.