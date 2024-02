Kouame shock: Le condizioni del giocatore e gli incerti tempi di recupero

E' stato un vero e proprio shock, scoprire la malattia di Christian Kouame. L'attaccante della Fiorentina è tornato dalla sua esperienza in Coppa d'Africa, oltre che con la vittoria nella competizione, con la malaria.

I sintomi e il ricovero

La malattia non si è manifestata subito, ma è emersa appieno nella notte tra martedì e mercoledì, con febbre e spossatezza. Tutti sintomi che hanno determinato il suo successivo ricovero in ospedale: dovrà rimanere ricoverato per qualche giorno ancora, prima di poter proseguire le cure a casa.

Situazione non è preoccupante, ma il suo rientro…

Fortunatamente la sua situazione clinica non è preoccupante, ma è assolutamente impossibile stabilire quanti giorni ci vorranno prima che possa essere considerato guarito. Ancor più complicato immaginare la data del suo rientro in campo; non gioca con la Fiorentina dallo scorso 29 dicembre e tutti consideravano certo il suo rientro, almeno tra i convocati, con la Lazio.

Niente da fare, ci vorrà qualche settimana ancora prima di rivederlo in forze e con la condizione giusta per poter giocare a determinati ritmi.