Bollini: "Il lavoro fatto alla Fiorentina ha portato Kayode a migliorare tantissimo. A inizio stagione era solo strapotere fisico"

La Nazionale Under 19 ha portato a casa il titolo europeo di categoria, battendo in finale il Portogallo grazie al gol decisivo realizzato dal calciatore della Fiorentina, Michael Kayode.

“A inizio stagione era quasi solo strapotere fisico - spiega su di lui il CT azzurro, Alberto Bollini, su La Gazzetta dello Sport - poi il lavoro fatto alla Fiorentina lo ha portato a migliorare tantissimo. Coi ragazzi bisogna avere pazienza, guardare oltre il presente, leggere le loro caratteristiche. E lui, come tanti altri, ha mentalità ed educazione per imparare”.

Bollini sul ruolo di Kayode in finale aggiunge: “Un’ala ‘adattata’ ci ha permesso di attaccare come al solito ma di difenderci con una linea a 4 e a volte addirittura a 5. Non snaturo i giocatori, mi interessa l’occupazione degli spazi”.