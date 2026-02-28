Home / Edicola Viola La Gazzetta dello Sport: ok il Rakow ma poi è tutta salita Redazione / 28 February 2026, 12:25 Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Su La Gazzetta dello Sport si parla del sorteggio di Conference, a proposito di Fiorentina, a pagina 16: “Il difficile viene dopo” e in sommario: “Il Rakow non toglie il sonno. Poi solo big per la Fiorentina”. Segui Fiorentinanews su Google News Notizie correlate Si pesca il Rakow: ma Fiorentina talmente inaffidabile da rendere superflua la ‘fortuna’ a Nyon. Il fattore comune dei ribaltoni europei Lo spunto Atalanta per sognare Lipsia ma l'orizzonte dopo il Rakow è complesso... e di mezzo c'è anche la Cremonese Alla scoperta del Rakow: un portiere molto promettente e in attacco... il cugino di Haaland. E la gara di ritorno si giocherà a duecento chilometri dallo stadio di casa 💬 Commenti (1) Twitter Facebook Whatsapp Telegram Email Condividi Commenta