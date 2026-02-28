​​

La Gazzetta dello Sport: ok il Rakow ma poi è tutta salita

Redazione /
La Gazzetta dello Sport

Su La Gazzetta dello Sport si parla del sorteggio di Conference, a proposito di Fiorentina, a pagina 16: “Il difficile viene dopo” e in sommario: “Il Rakow non toglie il sonno. Poi solo big per la Fiorentina”.

