Amrabat non brilla ma il suo Marocco vince il proprio girone in Coppa d'Africa. I prossimi avversari della squadra di Regragui

Buone notizie in Coppa d'Africa per il Marocco del centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat, attualmente in prestito al Manchester United. Il Marocco chiude il proprio girone al primo posto, battendo 1-0 lo Zambia nell'ultima giornata. Decisivo per la squadra di Regragui un gol nel primo tempo del mancino Ziyech, che scaraventa in rete il pallone dopo una respinta del portiere zambiano Mulenga su una conclusione ravvicinata di El Kaabi.

Amrabat strappa la sufficienza senza brillare

Prova onesta da parte del classe '96 viola in mezzo al campo, autore di parecchi errori in costruzione e pochi guizzi ma anche di alcune chiusure pregevoli e recuperi utili in mediana. Niente di eccezionale, ma sufficiente per aiutare la propria squadra a proseguire nella competizione da prima del girone F.

La prossima sfida del Marocco

I Leoni dell'Atlante torneranno in campo martedì prossimo alle 21, contro il Sudafrica, negli ottavi di finale del torneo, ampiamente favoriti nel pronostico, ma in un torneo comunque sempre ricchissimo di sorprese.