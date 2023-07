Amrabat-Premier League: un finale scritto che soddisfa tutte le parti, Commisso in primis

In Inghilterra sono sicuri: il Manchester sta per prendere Sofyan Amrabat. Notizia che farà felice il diretto interessato, ma anche la Fiorentina, perché significa che i “Red Devils” sono pronti a garantire i trenta milioni che il club viola ha legato in maniera indissolubile alla cessione del proprio calciatore. Non uno in meno per volontà e decisione del presidente Commisso, tant’è vero che i vari tentativi portati con più o meno (meno) convinzione nelle settimane scorse dai possibili acquirenti si sono tutti infranti di fronte all’incapacità di soddisfare la richiesta.

Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina è lì che aspetta che tutto questo abbia un seguito concreto, che lo United garantisca veramente la cifra necessaria per assicurarsi l’ex Hellas Verona e passare così dalla teoria alla pratica, dalle chiacchiere ai fatti, dai contatti ai documenti: Amrabat via da Firenze è finale già noto, ancorché non scritto, e una conclusione a breve della trattativa, seppur già in ritardo sui tempi, darebbe soddisfazione al calciatore, alla Fiorentina quanto messo in preventivo dalla cessione per incrementare il tesoretto impreziosito di recente dai diciassette milioni (più tre di bonus) per Igor al Brighton ed eviterebbe l’inserimento di Amrabat con problemi annessi e connessi di gestione.