Da poco terminato l'anticipo serale di questo sabato di Serie A, con la Roma che ha sfidato l'Hellas Verona in casa. A decidere la partita è bastato un gol di Shomudorov dopo appena quattro minuti di partita. Grandi meriti nell'azione del gol decisivo, però, ce li ha Soulè, che con una grande sterzata ha superato il difensore viola in prestito Valentini per poi servire l'assist all'uzbeko.

80 minuti in campo per il difensore argentino, che tolto l'errore sul gol ha offerto una prestazione sufficiente in fase di copertura. Ammonito al 57' per un fallo di mano. Con questi tre punti la Roma sale a 57 al pari del Bologna e a +4 dalla Fiorentina. Continua il momento d'oro per la formazione di Ranieri.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Inter 71, Napoli 71, Atalanta 61 Juventus 59, Bologna 57, Roma 57, Lazio 56, Fiorentina 53, Milan 51, Udinese 40, Torino 40, Genoa 39, Como 39, Verona 32, Cagliari 30, Parma 28, Lecce 26, Empoli 24, Venezia 24, Monza 15.