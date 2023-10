Minotti: "Il Bologna può puntare alle migliori posizioni, ma resta comunque inferiore alla Fiorentina"

L'ex calciatore, oggi opinionista televisivo, Lorenzo Minotti ha parlato a La Repubblica delle chances europee del Bologna, inserendo anche la Fiorentina per una corsa all'Europa:

"L’aspirazione deve essere quella delle posizioni migliori per il Bologna, ma il passo da fare è ancora lungo. La Serie A oggi ha consolidato valori difficili da scalfire, le sei più forti hanno rose tali per cui se anche sbagliassero stagione oltre al settimo-ottavo posto non andrebbero. Poi ci sono Atalanta e Fiorentina che sono più avanti dei rossoblù in questo percorso".