Il direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno commentando la sconfitta viola a San Siro contro l'Inter, toccando vari temi a tutto tondo in merito alla gara ma anche all'attualità di casa Fiorentina.

‘Giusto ripetere la gara di giovedì scorso, ma l'Inter non è stata la stessa'

"Folorunsho e Cataldi li avrei inseriti subito a fine primo tempo, visto anche che Richardson era ammonito. La squadra però era messa bene in campo, anche Moreno non mi è dispiaciuto. La Fiorentina aveva fatto una grande impresa ed andava sfruttato il trend; la squadra aveva giocato talmente bene, limitando l'Inter. La gara andava ripetuta e chi meglio di chi aveva giocato quella gara 4 giorni prima? L'alternativa sarebbe stata folle: andare a Milano a sfidare l'Inter pensando che il 3-0 avesse azzerato le distanze coi nerazzurri? La Fiorentina ha fatto una prestazione epica, ma da contestualizzare. L'Inter era arrabbiata come una iena, non subiva 3 gol di scarto da 5 anni, i nuovi ancora non sono pronti nè inseriti, e buttarli subito dentro rischiando di avere una prestazione scadente avrebbe potuto condurre a facili polemiche. I nuovi vanno inseriti con la dovuta calma, Cataldi non era ancora pronto per giocare".

‘La Fiorentina ha retto e offerto una prova dignitosa, su Fagioli…’

“Quando mai la Fiorentina è andata a mostrare i muscoli su un campo? Ha sempre giocato questo tipo di calcio, di rimessa, e improvvisamente si chiede altro all'allenatore? Ha portato un calcio diverso e che sta funzionando, non vedo perchè cambiare ieri sera. La Fiorentina ha retto, ma davanti c'era l'Inter, non distratta a differenza di giovedì scorso. È venuta fuori una prova più che dignitosa contro la probabile vincitrice dello Scudetto, a casa sua, col risultato in bilico fino all'ultimo secondo. Onestamente pensavo di fare 0 punti nelle due gare con l'Inter, per la forza dell'avversario affrontato. La Fiorentina non esce affatto ridimensionata dopo ieri sera. Fagioli con tre passaggi ha già fatto vedere di saper fare cose che molti non riescono a fare. Dà soluzioni e deve diventare centrale”.

‘Gudmundsson sembra aver perso umiltà, la Fiorentina ora deve crescere’

“Da ora in poi sarà il momento di crescere, di mettere qualità in campo e migliorare anche sul piano del gioco, senza accontentarsi del contropiede e basta, riuscendo ad essere più dominanti in campo. In società hanno scelto di alzare il livello aggiungendo fisicità, personalità e tecnica in campo. Gudmundsson? A me non è mai piaciuto come atteggiamento da inizio anno, ha sempre dato l'impressione di pensare di essere il fenomeno che entra e risolve tutto e di aver perso l'umiltà. Non vorrei, banalmente, che il calciatore fosse davvero convinto di essere un campione assoluto e abbia perso di vista da dove viene, ossia da un ottimo anno al Genoa. Deve mettere a disposizione le sue qualità per la Fiorentina, altrimenti si fa fatica. Certo, non può naturalmente fare ciò che fa Beltran, ma deve ruotare attorno a Kean trovandosi la posizione, però ora deve far vedere le sue qualità. Non va creato un caso, ma bisogna far capire al calciatore che può essere un valore aggiunto perchè può trascinare la Fiorentina in Champions League”.