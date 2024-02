Il cordoglio della Fiorentina per l'incidente mortale nel cantiere in Via Mariti: "Vicini al dolore delle famiglie coinvolte"

L'incidente sul lavoro in Via Mariti a Firenze con il crollo di una trave di cemento sta interessando l'intera nazione italiana, anche vista la gravità dell'accaduto con tre operai che risultano deceduti a seguito del crollo. Anche la Fiorentina ha espresso il proprio cordoglio per la vicenda attraverso i propri social:

“Il Presidente Commisso e tutta la Fiorentina sono vicini al dolore delle Famiglie ed esprimono le più sincere condoglianze e la propria vicinanza per la tragedia avvenuta oggi a Firenze e che ha coinvolto, purtroppo, alcuni degli operai presenti”