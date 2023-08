Sousa e Candreva rischiano di beffare la Roma, salvata da Belotti. De Ketelaere trascina subito l'Atalanta. Guarda la nuova CLASSIFICA della Serie A

Pomeriggio scoppiettante in Serie A, con in campo due squadre che riguardano sulla carta da vicino anche la Fiorentina, come Roma e Atalanta.

Passo falso invece della Roma, fermata sul 2-2 dalla Salernitana di Sousa. Vantaggio firmato da Belotti, che si sblocca dopo un intero campionato a secco. Poi inizia il Candreva show, con una doppietta spettacolare tra fine primo e inizio secondo tempo. Nel finale ancora Belotti a salvare la squadra di Mourinho.

Per gli orobici invece un successo netto per 2-0 in casa del Sassuolo, tutto nel finale. All'84' partita sbloccata da De Ketelaere mentre nel recupero la chiude Zortea.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Fiorentina 3, Inter 3, Napoli 3, Verona 3, Atalanta 3, Roma 1, Salernitana 1, Lecce 0, Lazio 0, Udinese 0, Juventus 0, Torino 0, Cagliari 0, Bologna 0, Milan 0, Empoli 0, Frosinone 0, Monza 0, Genoa 0, Sassuolo 0.