Ingaggiato appena dieci giorni fa, Sottil potrebbe già lasciare la Salernitana. E Aquilani attende con ansia

Andrea Sottil, annunciato come nuovo allenatore della Salernitana appena dieci giorni fa, potrebbe già rassegnare le dimissioni. Secondo quanto riportato da Salernitana News, il tecnico non sembra trovare margini di manovra per cambiare la propria decisione. Domani dovrebbe avere un confronto decisivo con il presidente Danilo Iervolino, durante il quale, salvo sorprese, rimetterà il suo incarico.

Il motivo della decisione

L’allenatore aveva chiesto di partire per il ritiro con un gruppo il più possibile depurato dalle scorie della retrocessione e con una rosa già in parte completa, ma non ha ricevuto le garanzie tecniche promesse al momento della firma del contratto.

Un ex viola al posto di Sottil?

Gianluca Petrachi sarebbe già alla ricerca del nuovo tecnico della Salernitana. È improbabile - sottolinea Salernitana News - che Alberto Aquilani, desideroso di un progetto ambizioso, possa essere il sostituto. Ma l'ex allenatore della Primavera Viola è rimasto senza panchina dopo la stagione in Serie B col Pisa.