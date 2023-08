I tempi maturi per l'offerta e una destinazione che Amrabat non ha preso in considerazione

La dirigenza della Fiorentina è in attesa di capire se da Manchester, sponda United, possa arrivare nelle prossime ore la tanto sospirata offerta per il cartellino del centrocampista, Sofyan Amrabat.

I Red Devils hanno ceduto Fred al Fenerbahce per 10 milioni più 5 di bonus, giocatore nello stesso ruolo di Amrabat. Senza contare che anche van de Beek sta per fare la stessa fine. Da questi fattori si ritiene che i tempi per l'offerta concreta e forte per il marocchino siano maturi.

Il West Ham non è una destinazione che interessa ad Amrabat mentre sullo sfondo resta l’Arabia Saudita, anche se per accettare questo campionato dovrebbe arrivare un'offerta all'ex Verona davvero irrinunciabile.