Il punto sul mercato: Stretta a tenaglia su Amrabat che aspetta un segnale per partire. Caso Bonucci da archiviare, ma un centrale serve davvero

Ora possiamo dirlo, benvenuto Lucas Beltran. Il centravanti è ufficialmente un giocatore della Fiorentina.

Ma il mercato del club viola non si ferma di certo qui. Sono i giorni in cui c'è la stretta per Sofyan Amrabat. Il centrocampista attende solo il segnale per partire e ogni ora potrebbe essere quella buona per andare alla Malpensa (aeroporto di Milano, non citato a caso) per partire in direzione Manchester, dove ten Hag lo attende a braccia aperte allo United.

Ormai per lui la pista spagnola tanto agognata sembra essersi definitivamente chiusa per le difficoltà economiche del Barcellona e la scarsa propensione a fare un investimento importante dell'Atletico Madrid.

Archiviato il caso Bonucci, anche se resta più di dubbio su quello che è realmente successo al Forte dei Marmi ieri pomeriggio. In sostanza un contatto tra le parti sembra esserci stato veramente, al di là di quanto dichiarato dal direttore sportivo viola, Daniele Pradè. Poi però tutte le polemiche e la valanga di commenti contrari all'affare, avrebbero costretto i gigliati al retrofront. Ma un centrale alla Fiorentina serve davvero, uno che possa fare coppia con Nikola Milenkovic, possibilmente un mancino, ma soprattutto che abbia qualità e personalità.