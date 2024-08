Sentite Messias: "Se Gudmundsson gioca in questo ruolo, io devo trovare un'altra posizione. Ma sono a disposizione di Gilardino"

Junior Messias, match winner della gara di Coppa Italia tra Genoa e Reggiana, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria del Grifone arrivata grazie al suo gol. Tra le sue dichiarazioni anche un riferimento alla convivenza con Gudmundsson nel suo stesso ruolo:

“È il ruolo in cui mi piace di più giocare, però se ci sono altri giocatori come Albert, che è un giocatore eccezionale, che giocano lì e devo fare altri ruoli, devo coprire altri ruoli, lo faccio. Anche quest’anno, se il mister avrà bisogno, magari in emergenza, se devo giocare a sinistra, se devo giocare a mezz’ala, se devo fare difensore, l’importante è che la squadra stia bene e che posso dare il massimo per essa”.