Due finali da giocare, ma l'Atalanta non frena le proprie ambizioni e pensa già al futuro: quasi 30 milioni per il riscatto di un top

Una storica finale di Europa League appena conquistata, due trofei da poter mettere in bacheca contando anche la finale di Coppa Italia. Ma prima ancora di giocare queste partite, in casa Atalanta si guarda già al futuro e le ambizioni del club neroazzurro sembrano destinata a crescere ancora.

Quasi 30 milioni per il riscatto di De Ketelaere

Ne è un'evidente dimostrazione il riscatto di Charles De Ketelaere, annunciato dal patron Antonio Percassi subito dopo la finale conquistata. Una spesa ingente per l'Atalanta che dovrà borsare 26 milioni (oltre ai 3 già pagati per il prestito oneroso) nelle casse del Milan. Soldi che verranno investiti senza il benché minimo dubbio, perché il calciatore belga è uno dei migliori elementi della rosa e la mentalità vincente del club neroazzurro non contempla altre soluzioni che non siano il suo riscatto.