Impresa dell'Atalanta che accede alla finale di Europa League. La Roma contro il Bayer Leverkusen prima si illude e poi si fa male da sola

Si sono appena concluse le due semifinali di ritorno di Europa League tra Atalanta e Olympique Marsiglia e Bayer Leverkusen e Roma. Vittoria casalinga per 3-0 per la squadra di Gasperini, pareggia per 2-2 invece quella di De Rossi in Germania uscendo così dalla competizione dopo il 2-0 incassato all'andata. La finale di Dublino sarà infatti tra l'Atalanta e il Bayern Leverkusen.

L'Atalanta va in finale

L'Atalanta produce per tutta la gara tante occasioni da gol, tra cui una traversa centrata da Scamacca al 24'. L'Olympique Marsiglia incassa il gol di Lookman poco dopo, al 30': serve infatti un gran destro dell'attaccante degli orobici per sbloccare la gara. Al 52' la squadra di Gasperini raddoppia: ancora Lookman protagonista con l'assist per Ruggeri, che spacca la porta spedendo il pallone sotto il sette. Gli avversari provano a reagire al 64' con l'ex Fiorentina Veretout che centra la traversa. Ma in pieno recupero i padroni di casa calano il tris con Tourè e ottengono lo storico traguardo della finale di Europa League.

Illusione per la Roma

La Roma va in vantaggio per 2-0 in casa del Bayer Leverkusen con due rigori siglati da Paredes, uno per tempo. Il fortino giallorosso regge alle incursioni dei tedeschi grazie alle grandi parate di Svilar, ma all'85' il portiere dei capitolini, ostacolato da Smalling esce a vuoto su un calcio d'angolo, e il pallone carambola su Mancini che commette autogol. In pieno recupero completa l'opera per il Bayer Leverkusen Stanisic con un grande sinistro che certifica l'accesso alla finale e l'eliminazione dall'Europa League della Roma.