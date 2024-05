L'Olympiakos vola in finale di Conference League. Dopo il 4-2 rifilato all'Aston Villa in quel di Birmingham una settimana fa, stasera la squadra greca ha vinto ancora tra le mura amiche per 2-0 ottenendo il pass per la finale.

La cronaca della gara

Parte forte l'Aston Villa in cerca del gol per sbloccare la gara, ma al 10' i padroni di casa segnano con El Kaabi su azione di contropiede. La squadra allenata da Emery ci prova più volte a scardinare la porta dei greci ma senza trovare il gol per riaprire la gara. E al 78' è El Kaabi a siglare il 2-0 e la sua personale doppietta dopo aver seminato la difesa avversaria.

Appuntamento al 29 maggio

Sarà quindi l'Olympiakos a sfidare la Fiorentina ad Atene allo stadio Agia Sophia il 29 maggio, con calcio d'inizio previsto alle 20:45.