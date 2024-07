"Kean non è un attaccante top, ma l'investimento potrebbe essere sulla trequarti. Zaniolo? La Fiorentina non lo rimpiangerà"

Il giornalista Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana delle ultime vicende di casa Fiorentina, a partire dall'affare sfumato Zaniolo: “Ha fatto bene ad andare all'Atalanta, non sarà mai un rimpianto per me. Credo che sarebbe stato difficile gestirlo caratterialmente, e poi in quel ruolo preferisco di gran lunga Colpani”.

“Investimento sulla trequarti”

Poi su Kean ha aggiunto: “Sono contento del suo acquisto, credo che abbia delle potenzialità altissime non ancora espresse. Non è comunque un attaccante capace di far svoltare la Fiorentina, ma a questo punto l'investimento potrebbe essere fatto sulla trequarti. Se arrivasse Gudmundsson e venisse tenuto Nico Gonzalez, il livello di alzerebbe notevolmente”.