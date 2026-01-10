Daniele Galloppa, allenatore della Primavera della Fiorentina, ha presentato la sfida di domattina tra i suoi ragazzi e la Juventus, nel tentativo di acciuffare la vetta della classifica.

Sul campionato

“Che tipo di campionato sia lo dice la classifica: penso non ci sia campionato più equilibrato in Europa, chi darà più continuità riuscirà a mantenere la vetta. Partita per partita cerchiamo di migliorarci, consapevoli del fatto che le cose ce le siamo guadagnate e che abbiamo le qualità per continuare a farlo. Dobbiamo migliorare l'attenzione in non possesso, perché spesso subiamo alla prima occasione, ma abbiamo anche rimontato due volte in trasferta con l'uomo in meno”.

Sulla Juventus

“La Juventus ha individualità forti, è una squadra che gioca con la palla e alterna nel non possesso: non sappiamo come arriveranno a Firenze ma noi ci prepareremo per entrambe le situazioni”.