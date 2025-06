Tragedia all'Allianz Arena mentre in campo si gioca la finale di Nations League: un tifoso cade dal primo anello e muore

Mentre in campo si stava giocando la finale di Nations League tra Portogallo e Spagna, poi vinta dai primi, sulle tribune dell'Allianz Arena di Monaco di Baviera si consumava la tragedia. Un tifoso è precipitato dalla parte superiore dello stadio cadendo per circa 5 metri nella zona alla destra della tribuna stampa, e le sue condizioni sono parse subito gravi. L’incidente si è verificato nel finale del primo tempo supplementare, con la partita che si è protratta fino ai rigori senza essere sospesa.

Nonostante il celere intervento dei medici, non c'è stato nulla da fare per l'uomo, con la UEFA che ne ha annunciato il decesso alle 00:06. Al vaglio degli inquirenti le cause dell'incidente, al momento non note.